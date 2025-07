Pistol cu gaz și 14 cartușe, descoperite în torpedoul unui autoturism la Vama Giurgiulești

16:30

Sectorul gazelor naturale este împărțit în trei mari activități - furnizare, transport și distribuție, iar în țările ce dispun de zăcăminte de gaze, și producție. Furnizarea gazelor naturale presupune procurarea lor, achitarea serviciilor de transport către o companie specializată, ce deține gazoductele magistrale, a serviciilor de rezervare a capacității, a serviciilor de distribuție prin rețele de joasă presiune și emiterea facturilor către consumatorii finali, de rând cu oferirea serviciilor de asistență pentru clienți. Anterior, aceste trei activități erau concentrate la Moldovagaz, care deținea monopolul asupra pieței gazelor naturale și a împiedicat mulți ani accesul altor furnizori la rețea. La fel, Moldovagaz era singura companie ce avea dreptul să livreze gaze în regiunea transnistreană, conform unei prevederi din legea gazelor naturale, pentru că era singura care avea contract cu Gazprom și Tiraspoltransgaz. Tot din acest motiv, separarea celor trei tipuri de activități, cunoscută ca unbundling, angajament al Republicii Moldova asumat încă în 2010, s-a amânat de mai multe ori până în octombrie 2026, când expiră actualul contract dintre Moldovagaz și Gazprom, astfel încercându-se păstrarea livrărilor și evitarea unui colaps economic și umanitar în stânga Nistrului. Ce este unbundling-ul și de ce se întâmplă acum? După ce Gazprom a sistat livrările către regiunea transnistreană, la începutul anului 2025, amânarea unbundling-ului nu mai are sens, pentru că gazele ajung în regiunea transnistreană prin alte mecanisme. Din februarie 2025, o companie din Emiratele Arabe Unite plătește unei companii din grupul ungar MET, înregistrată în Elveția, care achiziționează gaze și le livrează către regiunea transnistreană. Schema însă este netransparentă și nesustenabilă. Astfel, termenul pentru ca Moldovagaz să-și separe activitățile de furnizare, transport și distribuție a fost revizuit de către ANRE la propunerea Ministerului Energiei și devansat pentru 31 iulie 2025. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, Moldovagaz va pierde licența, iar activitatea de furnizare va trece la Energocom, care a preluat obligaţia de serviciu public în acest sens, în urma unui concurs, organizat de ANRE. Unbundling-ul, totuși, a fost realizat parțial, când în septembrie 2023, Vestmoldtransgaz, companie care operează gazoductul Iași-Chișinău și este deținută de operatorul sistemului de transport a gazelor din România – Transgaz – și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a preluat activitatea de transport a gazelor de la Moldovatransgaz. Preluarea s-a desfășurat printr-un contract de locațiune a rețelelor de transport. Din 1 august, Moldovagaz ar urma să rămână doar cu atribuții în domeniul distribuției gazelor naturale, adică livrarea acestora de la punctele de branșament a rețelelor de transport, de presiune înaltă, până la consumatorii finali. Astfel, va fi eliminat un intermediar în procesul de furnizare a gazelor – Moldovagaz – care după sistarea livrărilor de la Gazprom și invazia rusă în Ucraina, ca persoană juridică afiliată Gazpromului, nu mai poate procura gaze pe piețele internaționale. Cu alte cuvinte, și până acum munca Moldovagaz de achiziție a gazelor pe piața angro o făcea Energocom, dar profiturile rămâneau la compania deținută de Gazprom. Gaze rusești prin intermediari și mai scump? Mai multe partide pro-ruse vehiculează ideea că Energocom ar cumpăra aceleași gaze rusești, dar prin intermediari, la prețuri exagerate, puse pe umerii consumatorilor, iar profiturile ar fi ascunse în offshoruri. În primul rând, tarifele au crescut din cauza că Rusia a folosit energia ca armă în repetate rânduri, încercând să șantajeze țările europene. Astfel, în 2021, prețurile internaționale la gaze au atins niveluri record chiar și de 3000 de dolari pentru o mie de metri cubi. În același timp, singurul furnizor de gaze către Republica Moldova, Gazprom cu care Republica Moldova are un contract de livrări semnat până în octombrie 2026, a redus unilateral livrările până la un nivel ce acoperea doar consumul regiunii transnistrene. Atunci, Energocom, cu sprijinul unor experți oferiți de Uniunea Europeană, a început să cumpere gaze de pe burse și de la traderi internaționali, inclusiv să facă stocuri pentru iarnă. La burse, prețul este public și este stabilit transparent, spre deosebire de contractele cu Gazprom, care mereu au fost bazate pe o formulă impusă de Rusia și nu au fost niciodată negociate în sensul direct al cuvântului. În al doilea rând, urmare a politicii agresive și imprevizibile a Gazprom, țările europene au renunțat să mai cumpere gaze rusești, iar cota Gazprom în UE a scăzut de la 45% în anul 2019, la doar 7% în 2023. Acest lucru înseamnă că pur și simplu nu există suficiente gaze rusești care să poată ajunge în Moldova din țările europene, iar aceste cifre contrazic manipulările partidelor pro-ruse din Moldova. De unde și cu cât procurăm gazele? Energocom procură gazele de pe piața liberă folosind atât resursele proprii, cât și cele dintr-un credit luat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care are, la rândul său reguli stricte privind calificarea companiilor furnizoare. Dacă anterior, Energocom făcea tranzacțiile de procurare și vânzare către Moldovagaz “în oglindă”, adică procura doar când avea comandă de la compania fiică a Gazprom, acum, după ce e clar că va prelua furnizarea de gaze fără intermedierea Moldovagaz, compania și-a stabilit o strategie foarte clară de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova și până la ziua de astăzi, a procurat deja 350 de milioane de metri cubi de gaze, aproape jumătate din necesarul pentru următorul sezon rece. Această strategie, aprobată de consiliul societății,asigură achiziții la cele mai bune prețuri de pe piață și garanția livrărilor neîntrerupte de gaze. Eugeniu Buzatu, directorul companiei spune că prețurile și furnizorii, precum și alte aspecte relevante achizițiilor vor fi anunțate după încheierea livrărilor, pentru că așa prevăd clauzele contractuale, dar și pentru a nu influența prețurile din oferte. “Dacă ar fi să anunțăm prețurile de achiziții sau prețul plafon, cum credeți că vor fi ofertele primite în cadrul licitațiilor? Exact cât prețul stabilit de consiliu și mai mari decât ofertele venite în mod competitiv. Deci, atât timp cât se desfășoară achizițiile, cât încă nu este procurată întreaga cantitate necesară de gaze, Energocom va păstra discreția asupra prețurilor, partenerilor contractuali și volumele individuale contractate, însă vă asigur că ele vor fi anunțate transparent la momentul potrivit”. În anul 2024, SA Energocom a cumpărat peste 830 milioane metri cubi cu prețul mediu ponderat de circa 444 dolari SUA/ 1000 metri cubi. Gazele naturale au fost achiziționate de la opt companii din UE, plus de pe Bursa Română de Mărfuri (BRM). Peste 2⁄3 din volume au provenit de la entități din România: OMV Petrom, Romgaz, Engie Energy România și BRM. Gazele achiziționate sunt cu livrarea fermă în luna respectivă de consum şi sunt achiziționate atât la preț fix cât și la un preț indexat față de cotațiile principalelor burse din centrul și sud estul Europei cum ar fi TTF (Title Transfer Facility) din Țările de Jos și BRM (Bursa Română de Mărfuri) România. Așa este în toată lumea, poate cu excepția la Belarus. Chiar și contractele între Moldovagaz și Gazprom erau legate de bursa TTF, iar anterior, timp de cca 20 ani, de indexul petrolului Platts. De ce nu sunt gazele achiziționate direct de la bursa olandeză? Pentru că tarifele de transport prin toate țările de tranzit (9 operatori de transport) vor face prețul mai mare decât dacă se cumpără la bursa din România și se transportă direct în Moldova. Pe ce bani cumpărăm gazele naturale? Au răsunat mai multe critici privind împrumutul garantat de stat pe care l-a luat Energocom de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, că deservirea creditului ar însemna furtul a zeci de milioane de euro de la consumatori. De fapt, mecanismul e destul de simplu de înțeles. Anterior, Moldovagaz plătea lunar pentru gazele livrate de Gazprom. Adică aduna banii de la consumatori și transfera furnizorului. Acum, pentru că se fac stocuri pentru întregul an, cu plăți în avans, e nevoie de sume imense ce vor fi imobilizate pentru luni întregi. De altfel, și Moldovagaz în 2024 a plătit din resurse proprii doar 50 de milioane de dolari pentru gazele stocate, restul achizițiilor fiind făcute din banii colectați de la consumatori, peste o lună de la livrare. Până acum, Energocom a demonstrat că poate învăța foarte repede și poate gestiona activități foarte sofisticate. Să amintim doar că în 2022 în Moldova nu știa nimeni cum să procuri gaze sau energie electrică de la burse. Totul se procura de la Gazprom și MGRES. Într-un timp foarte scurt, Energocom a reușit să obțină licențe într-o serie de țări, precum România, Bulgaria, etc. A fost prima companie care a utilizat în regim comercial interconectorul pe gazoductul dintre Grecia și Bulgaria, când acesta a fost dat în exploatare, a fost prima care a folosit în regim revers gazoductul transbalcanic, a importat gaze naturale lichefiate din Statele Unite chiar în primul vapor care a acostat la terminalul LNG din Alexandropoulis, în Grecia. Pe lângă aceste evoluții, recentele modificări la Legea gazelor naturale prevăd că furnizorul cu obligație de serviciu public desemnat de ANRE, ce va fi preluată de Energocom, are obligația de a adopta, în fiecare an, cel târziu până la 31 martie, Strategia de achiziție a gazelor naturale. În alt context, până la 1 octombrie 2025, ANRE va aproba un calendar de liberalizare treptată a pieței, astfel încât consumatorii mari vor ieși pe piața liberă nu mai târziu de sfârșitul următorului sezon de încălzire - de la 1 aprilie 2026, iar toți consumatorii vor avea acces la un comparator de prețuri, instrument online prin care fiecare consumator va putea să compare ofertele furnizorilor de gaze și să decidă schimbarea furnizorului.