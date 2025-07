Ce ar trebui să facă bărbații pentru a-și scădea tensiunea arterială. 10 măsuri care funcționează

18:10

Agenția de Investiții a R. Moldova anunță organizarea celei de-a zecea ediții a Moldova Business Week (MBW), cel mai important forum economic al țării, ce va avea loc între 15 și 19 septembrie, la Chișinău și în alte regiuni ale țării. Desfășurat sub sloganul „Moldova is Open for Business”, evenimentul va reuni oamenii de afaceri, [...]