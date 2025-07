Planifici o vacanță? 7 lucruri de făcut înainte să pleci în concediu

09:50

E deja de notorietate că ovăzul este unul dintre alimentele cele mai indicate la micul dejun, pentru că reprezintă un carbohidrat complex, cu metabolizare lentă, care conferă o senzație de sațietate până la prânz. În plus, conține cantități bune de fibre și proteine. Îl consumăm, de regulă, sub formă de porridge/terci din fulgi de ovăz cu [...]