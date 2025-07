(video) Leonid Agutin și-a sărbătorit ziua de naștere pe scena din PMAN: Irina Kovalsky i-a cântat, împreună cu publicul, „La mulți ani”

21:00

Ploi torențiale au lovit din nou Statele Unite, de această dată în nord-estul țării. Luni, inundații puternice au afectat mai multe zone din New York și New Jersey, paralizând traficul rutier și oprind temporar circulația trenurilor de metrou în Manhattan, relatează The New York Post, citat de News.ro. Guvernatorul statului New Jersey a declarat stare de urgență, iar autoritățile americane le-au cerut locuitorilor din zonele joase să se pregătească de evacuare, transmite observatornews.ro.