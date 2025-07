Lozovan și Nesterovschi se află în continuare în Transnistria? Șeful IGP: „cred că așteaptă alegerile“

21:20

Transportatorii auto anunță un protest miercuri, 9 iulie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Acțiunea va începe la ora 11:00 – oră la care participanții vor claxona simultan, în semn de nemulțumire față de politicile actuale din domeniul transportului. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), după acest gest simbolic vor fi […]