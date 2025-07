Nesterovschi își vrea înapoi salariul de deputat. A atacat Parlamentul în judecată

21:00

Roman Starovoit, demis pe 7 iulie din funcția de ministru al transporturilor, a decedat. Potrivit versiunii preliminare, el s-a sinucis, au declarat reprezentanții Comitetului de Investigații al Rusiei. Informațiile sunt relatate de BBC News. Corpul lui Starovoit, în vârstă de 53 de ani, cu o rană prin împușcare, a fost găsit luni în mașina sa