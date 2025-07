Dumitru Alaiba a fost numit în funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei

17:40

Incident şocant pe aeroportul din Bergamo, în Italia. Un bărbat şi-a pierdut viaţa, în această dimineaţă, după ce a fost aspirat de motorul unui avion. Tragiedia a avut loc în timp ce aeronava rula pe pistă şi se pregătea să decoleze către Asturias, în Spania. Poliția a deschis o anchetă pentru a se afla cum s-a produs mai exact nenorocirea.Conform publicaţiei Corriere della Sera, tragedia s-a produs în această dimineaţă, puțin după ora 10.00. Din primele informaţii, bărbatul ar fi pătruns pe pistă alergând către aeronava care rula şi se pregătea de decolare, iar la un moment dat, a fost aspirat de motorul aeronavei.Nu este clar dacă victima este o persoană venită din afara aeroportului sau dacă aceasta se afla deja în incintă, de exemplu un pasager sau un angajat. Ar fi vorba de un bărbat de aproximativ 35 de ani şi, potrivit tg24.sky.it, ipoteza sinuciderii nu este exclusă de anchetatori. A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported.SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2025 Avionul implicat ar fi un Airbus A319 al companiei Volotea, cu destinația aeroportul din Asturias. Conform reconstituirii făcute de poliţişti, aeronava efectua manevra numită "pushback", adică îndepărtarea de la locul de staționare. Toate zborurile au fost suspendate aproape două ore.Conform reprezentanților companiei Sacbo, care administrează aeroportul din Bergamo, este vorba despre un "incident petrecut pe calea de rulare, ale cărui cauze sunt în curs de investigare de către forțele de ordine". Aeroportul Orio al Serio, cunoscut și sub numele de Milano-Bergamo, este unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Italia, în special pentru zborurile low cost.