Cinci copii bolnavi de rujeolă și un caz suspect de meningită, în doar o săptămână la Chișinău

Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de vânt puternic, valabil în nordul și centrul țării. Avertizarea este valabilă între orele 14:00 și 18:00, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță intensificări ale vântului din nord-vest cu rafale de până la 15–18 m/s. Autoritățile recomandă prudență, în special în zonele...