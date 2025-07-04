CONDUCEREA MOLDOVEI ȘI LIDERII UE AU CONFIRMAT: VIITORUL MOLDOVEI ȘI AL CETĂȚENILOR SĂI SE AFLĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Infotag, 4 iulie 2025 23:00

CONDUCEREA MOLDOVEI ȘI LIDERII UE AU CONFIRMAT: VIITORUL MOLDOVEI ȘI AL CETĂȚENILOR SĂI SE AFLĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

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