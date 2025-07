Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Confederația Elvețiană vor beneficia de pensii 

13:00

După ani lungi petrecuți în străinătate, o familie de moldoveni s-a întors acasă cu un vis clar: să deschidă o gelaterie artizanală autentic italiană în orașul natal. Astăzi, visul a devenit realitate. Gelateria „Squisito” și-a deschis ușile la Cahul, aducând cu ea nu doar arome rafinate, ci și o poveste impresionantă de sacrificiu, perseverență și dragoste pentru rădăcini. Elena Șcraba a fost nevoită să plece din țară în 2003. Avea doar 29 de ani, un băiat de 10 ani și o fetiță de 5. A trăit 22 de ani în Italia, muncind din greu și trimițând primii bani acasă, gândindu-se mereu la copiii lăsați în grija altora. Dorul de familie a fost copleșitor, dar scopul a fost clar: un viitor mai bun pentru cei dragi. „Pentru mine a fost foarte greu. Mi-am făcut griji pentru ei în fiecare zi. Am stat departe ca să-i pot ajuta”, povestește Elena cu emoție. Fiul ei, Victor Șcraba, este astăzi sufletul din spatele gelateriei „Squisito”. Originar din satul Andrușul de Sus, raionul Cahul, Victor a trăit peste 13 ani în diaspora: opt ani în Italia, apoi în Germania și Marea Britanie. A pornit de jos, lucrând inițial fără salariu în alimentație publică, dar cu dorința de a învăța și a progresa. „La 18 ani nu știam limba, nu aveam experiență, eram doar un număr. Am muncit trei luni fără plată, dar eram motivat. Apoi am început să cresc profesional, mi-am luat certificare de bartender recunoscut internațional, am început să creez propriile cocktailuri. A urmat Germania, apoi Marea Britanie. A fost greu, dar am învățat enorm. Și am știut că într-o zi mă voi întoarce”, povestește Victor. După trei ani de muncă intensă, Victor a revenit definitiv acasă, la Cahul. Împreună cu mama lui, a pus pe picioare gelateria visurilor lor. „Squisito” – un colț de rafinament italian în inima Moldovei „Squisito” înseamnă „rafinat” în italiană, și asta se simte în fiecare detaliu: de la decor, până la gusturile autentice ale înghețatei. Gelateria oferă 18 sortimente de înghețată artizanală, toate produse pe loc, în secția proprie de producție. Se folosesc ingrediente locale – fructe autohtone – dar și rețete și tehnici italiene autentice. „Avem sortimente vegane și fără gluten, pentru că ne pasă de toți consumatorii noștri. Printre cele mai apreciate sunt înghețata cu fistic, caramel sărat, tiramisu, ciocolată și alune”, spune Victor. Pentru deschiderea acestei afaceri, familia a căutat timp de doi ani locația potrivită, a făcut planuri, a visat și a muncit. Deși mulți i-au întrebat de ce nu au deschis o astfel de afacere în Italia, răspunsul lui Victor e simplu: „Am simțit că aici e nevoie de asta. Aici am vrut să fac ceva, acasă. Am adus Europa aici.” Un mesaj pentru tineri și diaspora: „Niciodată nu sta pe loc!” Povestea gelateriei „Squisito” este despre curajul de a începe de la zero, despre durerea plecării și bucuria reîntoarcerii, dar și despre credința că visurile pot deveni realitate. „Mi-am dorit să fiu acasă, să-mi fac prietenii și familia mândră. Niciodată nu știi unde e norocul tău, dar trebuie să lupți, să te miști, să nu stai pe loc”, spune Victor Șcraba. Monologul integral realizat de Dorin Galben poate fi vizionat mai jos.