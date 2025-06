Graficul vizitelor în primării a angajaților SFS pentru semestrul II al anului 2025

08:45

Marșul Moldova Pride e cel mai important eveniment pentru comunitatea LGBTQ+, și nu numai. Evenimentul ne vorbește despre democrație, valori, egalitate de șanse și susținere. Anul acesta, peste 1.000 de persoane și-au exprimat solidaritatea față de comunitatea LGBTQ+. Am vorbit cu Vasile Micleușanu, organizatorul marșului, despre importanța manifestației și am adunat pentru tine fricile, anxietățile și bucuriile din teren. Pregătirea pentru marș începe cu cel puțin jumătate de an înaintea evenimentului, iar echipa care a organizat marșul Pride Moldova în 2024 a fost una relativ mică. În total în echipă au fost 15 persoane și mai mulți voluntari care au venit să susțină organizatorii. „Există greșeala aceasta cognitivă că dacă tu ești în majoritate, tu deții privilegiile, tu ai privilegii, doar tu ai dreptul să limitezi drepturile altei persoane, pentru că ei sunt în minoritate. Or, asta este dictatură, așa nu mai putem vorbi despre o democrație sănătoasă. Noi cu toții și toate suntem în minoritate câteodată”, menționează Vasile. Cu toate impedimentele create – împiedicarea manifestanților să meargă pe carosabil, devierea de la itinerarul inițial și riscul legat de contramanifestanți –, alături de comunitate au fost persoanele care îi susțin. Unii manifestanți au venit pentru prima dată, alții, alături de familiile lor, vin în fiecare an să susțină persoanele care nu se bucură de aceleași drepturi în Republica Moldova. La eveniment au participat inclusiv ambasadorii Țărilor de Jos, Suediei și reprezentanți ai ambasadei Marii Britanii. „Marșul Pride este ocazia de a celebra diversitatea, de a face o reflexie asupra abuzurilor cu care se confruntă comunitatea LGBT, chiar le-am văzut și astăzi. Dreptul la libera întrunire, din păcate, a fost încercat să fie restricționat, dar mă bucur că totuși marșul are loc și felicitări organizatorilor pentru asta”, menționează Ecaterina, participantă la marș. Poți să asculți episodul mai jos. https://creators.spotify.com/pod/show/sexplicatii/episodes/Cu-toii-suntem-n-minoritate-uneori--Ce-ne-nva-Marul-Moldova-Pride-e34joi9/a-ac0u1hv Ascultă episodul și pe: # Apple Podcasts; # Pocket Casts; # Radio Public.