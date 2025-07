(VIDEO) Renato Usatîi: „Moldova trebuie să devină principalul hub regional pentru reconstrucția Ucrainei după război”

11:40

Partidul Republican „Inima Moldovei” a desfășurat un protest împotriva prețurilor exorbitante la produsele alimentare, care, din cauza acțiunilor autorităților, devin tot mai puțin accesibile pentru cetățeni. Liderul partidului, Irina Vlah, a subliniat că Guvernul PAS permite importurilor să intre în țară fără restricții, ruinând producătorii moldoveni care ar putea oferi produse de calitate și accesibile cu sprijinul statului.„Doar în primul trimestru al anului 2025, importul de produse agricole a crescut cu 13%. PAS duce o politică externă unilaterală, privându-i pe producătorii noștri de gaze și îngrășăminte la preț redus. Am purtat deja negocieri cu investitori din Turcia, ne-am întâlnit cu conducerea Ministerului Agriculturii din Rusia și pregătim noi vizite în alte țări. Partenerii noștri sunt gata să ne ofere gaze și îngrășăminte ieftine și să cumpere mărfuri moldovenești. Știm cum să readucem prețurile accesibile și să salvăm producătorul local”, a declarat Irina Vlah.Dependența fermierilor de prețurile la resursele energetice a fost confirmată de Vadim Gubceac din Bălți, care a fost nevoit să-și închidă afacerea cu sere.„Guvernul a făcut totul pentru a distruge fermele moldovenești de sere – de la scumpirea gazelor până la eliminarea restricțiilor de import pentru rețelele comerciale. Am creat locuri de muncă, am plătit taxe, dar am fost nevoit să închid. Am susținut protestul fiindcă cred: ceea ce propune „Inima Moldovei” poate readuce produsele moldovenești pe piață și poate oferi oamenilor prețuri normale”, a menționat Gubceac.Anastasia Railean, activistă a partidului din Chișinău, a adăugat: „Prețurile cresc la toate: pâine, lapte, legume, carne. Oamenii sunt nevoiți să aleagă: să cumpere mâncare sau medicamente, să cumpere fructe pentru copii sau haine groase. Aceasta este o lovitură dată viitorului țării! Ce generație vom crește dacă jumătate din țară mănâncă mai prost doar pentru că puterea fură poporul?”.Diana Rosipanu, din Bălți, a subliniat o amenințare strategică: „Ne duc pe scenariul ucrainean: mai întâi să ne bage în datorii, apoi să cumpere pământul pe nimic. Dacă nu scăpăm de PAS, într-o zi ne vom trezi robi pe propriul pământ!”.Vitalie Blanari, liderul „Inima Moldovei” în Fălești, a adăugat: „Guvernul PAS a trecut de partea băncilor și a importatorilor, uitând de poporul său. În final, plătim noi, când în fiecare zi vedem prețuri fantastice în magazine”.La finalul acțiunii, participanții au înmânat prim-ministrului Dorin Recean 10 revendicări, a căror realizare va permite reducerea prețurilor la produsele alimentare. Printre acestea se numără: revenirea la legea privind un minim de 50% produse autohtone pe rafturile magazinelor, simplificarea comercializării produselor agricole fără adaosuri de la intermediari, un program național de irigații, crearea unui fond de credite preferențiale cu o rată a dobânzii de până la 3%.„Aceste măsuri vor sta la baza planului nostru de acțiune după intrarea „Inima Moldovei” în Parlament. Vom face din Moldova o țară în care munca este respectată și oamenii sunt protejați!”, a concluzionat Irina Vlah.