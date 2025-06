PSDE se disociază de decizia consilierilor formațiunii de a-l desemna pe Ciochină ca primar interimar la Boldurești, Nisporeni

18:00

Dosarele care documentează activitatea diplomatică și instituțională a Republicii Moldova în perioada sovietică au fost transferate din gestiunea Ministerului Afacerilor Externe către Agenția Națională a Arhivelor. În condițiile în care arhivele din Rusia și Ucraina sunt închise din cauza războiului, aceste documente oferă o înțelegere mai bună a trecutului și prezentului Republicii Moldova, a menționat ... MAE a transferat la Agenția Națională a Arhivelor dosarele despre politica externă sovietică