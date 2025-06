Usatîi către Recean – Propun Guvernului o soluție de compromis în legătură cu organizarea evenimentelor în PMAN

14:10

Fostul deputat al Blocului ACUM, Alexandr Slusari critică partidul de guvernământ pentru că în cei patru ani de mandat așa și nu a reușit să realizeze reforma descentralizării „ În 4 ani aproape nimic nu s-a făcut în această direcție. Nici redistribuirea impozitelor către bugetele locale. Nici reforma administrativ-teritorială cu lichidarea acestor raioane, structurilor absolut ... Slusari: După bătaia de joc față de economia națională, a doua cea mai mare greșeală a guvernării PAS este lipsa reformei descentralizării