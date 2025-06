12 produse cosmetice au fost retrase din comerț fiindcă conțin substanțe interzise. Care sunt acestea și unde s-au vândut

15:45

Rezultatele preliminare la examenele de bacalaureat 2025 au fost anunțate deja. Dintre cei 13.005 tineri care au reușit să promoveze examenele de bacalaureat în acest an, 73 de elevi și eleve au obținut nota 10 pe linie la sesiunea de bac. Experiențele din anii precedenți arată că numărul acestora s-ar putea mări după ce vor fi evaluate contestațiile. Până atunci, însă, noi am cercetat cine sunt acei absolvenți și vă prezentăm mai jos lista pe care am reușit să o adunăm.