Ghidul cumpărătorului: cum să alegi cel mai bun smartphone pentru tine

11:15

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) marchează o nouă reușită pe plan internațional, obținând finanțare pentru patru proiecte transfrontaliere în cadrul apelului lansat de Programul INTERREG VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, finanțat de Uniunea Europeană, și anume: Cross-Border Interconnected Mobile Networks for Education and Innovation, Digital Vanguard Library – Meeting Intellectual Needs through Discovery and Study, Upgrade of the Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry for Green and Digital Emerging Trends, Cross-Border Digital Innovation Hub. Сообщение Patru proiecte câștigate de UTM, în cadrul Programului INTERREG VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 появились сначала на #diez.