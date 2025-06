Unde vei putea vedea rezultatele tale de la examenele de clasa a IX-a

18:15

Pentru început, mă scuzați de clickbait-ul din titlu, deși nu am mințit neapărat. De fapt, articolul este despre ceva mai mult. În următoarele zile, cel mai probabil, vom afla că o bună parte dintre elevii clasei a IX-a nu au susținut examenul la matematică. Și acest lucru, oricât de straniu ar suna, va fi una dintre primele victorii ale sistemului nostru de învățământ împotriva „elefantului care stă de ani buni în cameră".