„Fiecare om are o poveste. Unele nu s-au spus niciodată.” Un nou proiect de tip documentar a fost lansat în Moldova

12:30

În lista mea de dorințe pentru această viață, vizitarea Spaniei era în top 10. Acum, că am reușit să descopăr o părticică din ea, ți-aș spune că nu în zadar. Timp de șase zile, cât am cutreierat mai multe orășele din Catalonia, Me gustas tú era pe repeat în capul meu. Îmi plăcea tot ce vedeam, dar și mai mult îmi plăcea starea pe care o aveam. Și pentru că aș vrea să simți și tu aceleași emoții, o să-ți povestesc unde am fost și ce am făcut. Notează-ți într-un carnețel locațiile care îți vor face cu ochiul și promite-ți că vei merge cât mai curând. Merită, sincer! Сообщение (foto) „Me gustas!” Am petrecut șase zile în Catalonia și îți spun ce locații merită să vizitezi появились сначала на #diez.