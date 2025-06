CRIMĂ LA SOROCA: Un bărbat găsit mort în propriul apartament. Principalul suspect – concubina sa

12:00

Fundațiile Leaders of Change și Borussia anunță despre deschiderea înscrierilor pentru programul de vizite de studiu în Polonia. Oportunitatea este destinată tinerilor motivați și activi din Republica Moldova și Ucraina. Study Tours to Poland (STP) își propune să promoveze conexiunile interculturale oferind oamenilor din medii diverse posibilitatea să se întâlnească, să împărtășească experiențe și să construiască relații durabile. Participanții vor avea […]