Horoscop săptămânal: 22–28 iunie 2025: O săptămână a clarificărilor interioare și a deciziilor care cer curaj

Vara abia a început, iar în primele săptămâni ale lunii iunie am fost feriți de temperaturi extreme. Totuși, canicula se apropie, iar oamenii din localitățile rurale, mai ales cei care lucrează în aer liber, știu cât de greu poate fi să reziști sub soarele arzător. Pentru a afla cum se protejează oamenii de căldură, am […] Post-ul Cum fac față căldurii locuitorii din Redi-Cereșnovăț: „Ne stropim cu apă și evităm soarele în orele de vârf” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.