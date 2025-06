O țigară ar fi putut provoca o tragedie. 16 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din sectorul Buiucani în urma unui incendiu

09:40

Preotul Constantin Turtureanu, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, Râșcani, a anunțat duminică, 15 iunie, în fața enoriașilor că iese de sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, și trece la Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române. Echipa NordNews a vrut să afle ce a stat la baza deciziei preotului, dar și a comunității.„Sunt și astfel de nuanțe. Unora pur și simplu nu le place ceea ce se întâmplă. Am primit, de exemplu, o întrebare de la un tânăr: „Părinte, de ce mai rămâneți? Sau și dumneavoastră sunteți părtaș la războiul în care mor copii, acolo, în Ucraina?”, a spus Constantin Turtureanu, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”.Părintele spune că în aproape 13 ani de slujire la biserica din sat nu a beneficiat de o susținere consistentă din partea Mitropoliei Moldovei, întrucât parohia este mică și are resurse limitate pentru întreținere.„Parcă simt o mai mare căldură în suflet. Am avut și câteva pelerinaje cu credincioșii la mănăstirile din România. Am vrut să înțelegem care este diferența dintre ce se întâmplă acolo, aici și chiar la ruși, pentru că unii au fost și pe la ei. Părinte, nicio schimbare. Nicio schimbare esențială, am rămas cu aceeași credință. S-au schimbat doar lucrurile administrative. Practic, acum ne supunem Patriarhiei Române.Mai avem multe de schimbat, dar, din cauza lipsei de finanțe, ne-am oprit. Urmează lucrări foarte dificile și costisitoare. Mai întâi adunăm bani ca să le facem pe acestea, apoi ne ocupăm de celelalte”, a adăugat Constantin Turtureanu.Oamenii din sat spun că această decizie este una binevenită, din mai multe puncte de vedere.„Despre asta se vorbește la televiziune, cineva cunoscut. Ne așteptam la așa ceva, deoarece Moldova merge pe cale de aderare la Uniunea Europeană, clar că și în biserică trebuie să fie careva schimbări. Să meargă și biserica în aceeași direcție”, a afirmat Maria Frecăuțanu, locuitoare a satului Grinăuți.„Eu cred în Dumnezeu, el e unul singur, pentru toți. Și Iisus Hristos. Cum mă rog eu, așa se roagă naționalitatea rusă, ucrainenii, toți. Asta-i politică. Kiril face politică. Binecuvântează soldații să meargă să ucidă copii, femeile”, a declarat Mihail Lungu, locuitor al satului Grinăuți.„El a făcut alegere între două mitropolii. Dacă el a crezut că acolo e mai bine, înseamnă că acolo ne ducem toți enoriașii. (…) Suntem rupți de la Patria-Mamă, din Moldova romanescă”, a zis Alexandra Tcaci, locuitoare a satului Grinăuți.„Eu, din puținul care îl am, nu vreau să dau cuiva să binecuvânteze ca acei oameni să se ducă să lupte la război. Acolo sunt mame, și eu sunt împotriva copiilor. Și nu sunt pentru să fie aceleași dezbinării și la noi”, a spus Valentina Lungu, locuitoare a satului Grinăuți.Jurnaliștii NordNews au încercat să obțină o reacție din partea Episcopului de Soroca, Ioan Moșneguțu, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, dar acesta nu a răspuns la apeluri.Într-o discuție la telefon, Episcopul Ioan Moșneguțu i-ar fi adus la cunoștință preotului Constantin Turtureanu că Mitropolia Moldovei îl va opri din slujire.Amintim că, în martie 2024, și Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Răuțel, precum și Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Glodeni au trecut la Mitropolia Basarabiei. Aceste decizii au fost urmate de scandaluri și proteste, organizate și coordonate de Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel.