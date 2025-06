Bălțiul – primul oraș din Republica Moldova care beneficiază de finanțare directă din partea RoAid

10:00

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a făcut dezvăluiri directe despre motivele plecării sale din funcție și despre discuțiile purtate cu președinta Maia Sandu. Într-un interviu acordat jurnalistului Gheorghe Gonța, Dragalin a declarat că, în luna ianuarie, a avut o întrevedere cu șefa statului, în cadrul căreia i s-ar fi spus deschis că nu mai este considerată potrivită pentru funcția de procuror-șef. „Am avut o discuție directă cu doamna președintă, la inițiativa ei. Mi-a spus clar că nu crede că sunt persoana potrivită pentru a conduce Procuratura Anticorupție. I-am explicat că nu am de gând să îmi asum eșecuri care nu îmi aparțineau și că activitatea mea era în interesul țării. Atunci mi-a spus: avem instrumente pentru a schimba situația. Mai târziu am înțeles la ce se referea — acel instrument a fost PACCO”, a afirmat Dragalin. „Totul s-a încheiat într-un mod atât de urât, încât am plecat în SUA” Veronica Dragalin a vorbit și despre circumstanțele în care și-a depus demisia, pe 19 februarie 2025. Potrivit acesteia, a solicitat perioada legală de 30 de zile pentru a finaliza cauze importante și obligații birocratice, dar a fost informată la doar o săptămână că va fi eliberată din funcție cu efect imediat. „Am primit un ordin semnat de procurorul general, într-o zi de vineri după-amiază, care spunea că luni va fi ultima mea zi. Mi s-a părut un gest șocant și ilegal din perspectiva Codului muncii. A trebuit să finalizez totul în doar câteva zile. Modul urât în care s-a încheiat această experiență m-a făcut să vreau să plec imediat. M-am urcat în avion și am plecat în SUA, la familie și prieteni”, a spus Dragalin. Aceasta a precizat că a revenit ulterior în Republica Moldova pentru că a simțit că plecarea sa a fost prea bruscă și că mai avea lucruri de încheiat. Context tensionat între instituții Declarațiile Veronicăi Dragalin vin în contextul în care tot mai multe voci din societatea civilă și mediul politic exprimă îngrijorări privind independența procurorilor și modul în care instituțiile anticorupție sunt tratate de autoritățile de vârf ale statului. Președinția nu a comentat deocamdată declarațiile fostei șefe a PA, iar reacțiile oficiale la acuzațiile legate de influențarea plecării acesteia lipsesc.