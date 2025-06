Un nou consiliu de admnistrație la Moldovagaz – Guvernul și-a delegat noii reprezentanți

15:20

Republica Moldova se află într-o situație critică și are nevoie urgentă de noi lideri la conducerea țării, integri și competenți, neimplicați în corupție, care să lupte pentru reconstrucția și dezvoltarea Moldovei. Declarația a fost făcută de către primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Patru ani în urmă, ... Nina Cereteu (Partidul Nostru): Moldova are nevoie de oameni noi, integri și competenți la conducere, altfel nu mai are mulți ani de existență The post Nina Cereteu (Partidul Nostru): Moldova are nevoie de oameni noi, integri și competenți la conducere, altfel nu mai are mulți ani de existență appeared first on Politik.