Medicul acuzat că a votat în locul bătrânilor la azilul din Comrat – condamnat cu suspendare și interdicție de acces în ziua alegerilor

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit vineri cu precizări privind tarifele la energia electrică, în contextul interpretării declarațiilor făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul TV8. Potrivit ministrului, unele surse media au distorsionat mesajul, sugerând fals că energia electrică s-ar scumpi în perioada următoare. „Nu am spus că energia se va scumpi, ci am explicat de ce nu se poate ieftini acum”, a subliniat Junghietu într-o postare pe rețelele sociale. Acesta a adăugat că liberalizarea pieței de energie din România, care va intra în vigoare de la 1 iulie, nu are un impact direct asupra consumatorilor din Republica Moldova. Ministrul a explicat că, odată cu eliminarea prețurilor plafonate în România, și energia livrată Moldovei prin contracte bilaterale va deveni mai scumpă – cu aproximativ 50 de lei în plus per MWh. Această creștere va afecta în jur de 40% din energia importată din România. Cu toate acestea, Junghietu a precizat că nu este nevoie de ajustări tarifare în Republica Moldova pentru moment, întrucât Energocom, compania responsabilă de achizițiile de energie, a acumulat „devieri pozitive” – adică a cumpărat anterior energie la un preț sub plafonul stabilit de ANRE, economisind astfel fonduri care pot acoperi majorările actuale. „Acesta este și răspunsul pentru cei care au cerut public reducerea tarifelor. Deocamdată, diferențele de preț pot fi absorbite fără a modifica tarifele plătite de cetățeni”, a menționat Junghietu. Ministrul Energiei a îndemnat la responsabilitate și corectitudine în reflectarea subiectelor sensibile pentru populație, mai ales când este vorba despre costuri esențiale, cum este energia electrică.