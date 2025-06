Substanță interzisă găsită în cosmetice. ANSP dispune retragerea produselor

13:00

Afirmația a fost făcută de directorul Damen Naval România, Gheorghe Savu, la conferința Defense Romania Security Dialogue 2025 – First Edition, organizată de DC Media Group. Informația a fost confirmată, pentru „Viața liberă”, de surse din conducerea Damen şi reprezintă o veste bună pentru comunitatea gălăţeană, ştiut fiind că Şantierul Naval este un element-cheie al economiei şi vieţii sociale locale, potrivit viata-libera.ro. Potrivit directorului Damen Naval România, transformarea șantierului naval gălățean în șantier militar de la 1 iulie este rodul investițiilor semnificative făcute de olandezii de la Damen în România, la Galați. Gheorghe Savu a vorbit despre rolul strategic al șantierului în producția de nave militare de suprafață la nivel global, dar și de parteneriatul de succes cu Thales și de ambiția României de a redeveni un lider în industria de apărare prin fabricarea celor mai moderne nave militare pentru state NATO și UE. „Șantierul nostru de la Galați, începând din 1 iulie, este șantier militar. Noi suntem într-un proces de tranziție în a-l aduce la standardele militare pentru că acolo vom produce cu preponderență nave militare și avem în plan să livrăm nave militare inclusiv după 2034 la Galați. Compania Damen este o companie înființată și deținută de către familia Damen, deci nu este o companie listată la bursă, asta ne creează foarte multe avantaje din perspectiva decizională a flexibilității și dinamismului pe care îl avem. Avem peste 30 de șantiere în toată lumea și avem peste 12.000 de angajați. Cea mai mare investiție este la Galați, unde angajăm 2.000 de oameni în șantier și trebuie să subliniez că sunt aproximativ 300 de ingineri, toți români, în general arhitecți navali, care lucrează în proiectare sau în producție la Galați. Producem în general cam 160 de nave pe an. Dintre acestea, cele mai importante pentru noi au devenit cele militare. Din anul 2000, de când avem și șantierul de la Galați, noi am produs peste 300 de nave militare. La Galați s-au produs peste 30 de nave militare pentru state NATO și state UE”, a spus Gheorghe Savu la conferința organizată de DCNews Media Group. Directorul Damen Naval România s-a referit și la cluster-ul militar naval de la Galați, „unic nu doar în România, ci și în Europa”. „Avem, de asemenea, Marine Engeneering Galați, care proiectează cele mai moderne și mai complexe nave militare pe care Damen le produce”. Șantierul Naval Galați, achiziționat de Damen în 1999, „este cel mai important șantier pe care Damen îl are, iar investițiile la Galați sunt continue. A trebuit 20 de ani ca să îl aducem la standardele unui șantier militar, care îndeplinește în totalitate standardele NATO”, a spus Gheorghe Savu. „Suntem singura companie din România care producem și proiectăm pe teritoriul național nave militare. Valoarea proiectelor militare care s-au predat depășește 2 miliarde de euro. Am produs 31 de nave militare pentru 13 state. Relevant, pentru capacitarea șantierului, este că anul trecut am produs două nave de patrulare, așa-numitele corvete ușoare pentru Pakistan și cea mai complexă navă pe care am produs-o noi vreodată pe teritoriul României este Combat Support Ship - CSS, [am lucrat la ea] timp de patru ani, o navă foarte mare și complexă”, a mai declarat Gheorghe Savu, directorul Damen Naval Romania.