Nouă metodologie pentru clasele primare: Ministerul Educației deschide etapa de pilotare

În noul sezon al podcastului sexplicații vorbim despre provocările cu care se confruntă comunitatea LGBTQ+ din Republica Moldova și cum putem să ne susținem prietenii/copiii queer. După ce am discutat despre coming out, ne-am propus să vedem și cealaltă latură – cum părinții acceptă și prin ce trec când aud „mamă/tată, sunt queer. În cadrul episodului curent, vorbim cu și despre părinții copiilor din comunitatea LGBTQ+ din Republica Moldova. Natalia Ozturk, coordonatoarea grupului de suport pentru părinții copiilor LGBTQ+, ne spune despre cum a evoluat grupul timp de aproape 19 ani de la fondare, cum au loc sesiunile și de ce este important ca părinții să ceară ajutor, atunci când au nevoie. Larisa, mama unui băiat transgen, relatează latura ei a poveștii, care au fost primele frici, cum își susține copilul și de ce oferă sprijin părinților descurajați. Poți să asculți episodul mai jos. Larisa a observat o serie de schimbări la copilul său pe când acesta avea 12 ani. Fiecare ținută sau tunsoare nouă a copilului o provocau să-și adreseze întrebări și să se informeze. Inițial, Larisa își explica aceste schimbări cu vârsta de adolescență în care intra copilul ei. Totuși, la un moment dat, a decis să vorbească cu el și să înțeleagă prin ce trece. Cercetări publicate în Journal of Clinical Nursing și Journal of Sex Research, reviste academice specializate în îngrijire medicală și sexologie, arată că tinerii LGBTQ+ își definesc identitatea sub influența atât a factorilor interni, așa cum sunt sentimentele și atracțiile, cât și a factorilor externi, așa cum este acceptarea socială. Studiile subliniază că integrarea identității este un proces, nu un eveniment singular, și că multe persoane se simt nesigure în legătură cu etichetele, mai ales când experiențele lor nu se încadrează clar în categoriile tradiționale. Larisa și mama ei fac parte din grupul de suport pentru părinții copiilor din comunitatea LGBTQ+. Natalia Ozturk este coordonatoarea grupului. În ultimii 19 ani, lucrează ca să creeze punți de legătură între copii și părinți. Pe alocuri e provocator, în special când peisajul informațional este în continuă schimbare. În prezent, copiii din comunitate înțeleg la vârste mai fragede că sunt queer, respectiv, în fiecare an, comunitatea întâmpină părinți tot mai tineri. Grupul de suport are grijă să lucreze în primul rând cu părinții și cu emoțiile lor. Deși atmosfera e binevoitoare și sunt zeci de istorii de succes, totuși nu toți părinții sunt gata să-și accepte copiii. Ascultă episodul și pe: # Apple Podcasts; # Pocket Casts; # Radio Public.