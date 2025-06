Universitățile din România care au extensii în Republica Moldova. Ce programe de studii oferă

13:45

În 2024 Moldova se poziționa pe locul 85 în lume în clasamentul țărilor cu cel mai bun ecosistem pentru start-upuri. Peste un an, în 2025, am scăzut cu cinci poziții și acum ne aflăm pe locul 90 din 100 în clasament.