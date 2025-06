Cum poți depune o contestație la examenele de clasa a IX-a și la bacalaureat

16:45

Peste 5.000 de absolvenți de gimnaziu din Republica Moldova au ales să își continue studiile liceale în Româna, conform datelor din ultimii patru ani. În acest an, peste 600 de licee din România oferă locuri pentru românii de pretutindeni. În acest articol, îți explicăm pas cu pas cum are loc admiterea la liceele din România.