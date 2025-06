Cum se caramelizează ușor și rapid legumele: care este ingredientul secret

16:30

O femeie care face sport două ore și jumătate pe săptămână își scade riscul de moarte prematură la fel ca un bărbat care se antrenează mai bine de cinci ore, potrivit celui mai amplu studiu de până acum despre legătura dintre activitatea fizică, sex și mortalitate, publicat în Journal of the American College of Cardiology, transmite [...]