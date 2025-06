Au organizat sosirea ilegală în Moldova a bărbaților apți de luptă din Ucraina, cu un venit de 230 de milioane de lei. Organizatorul și un complice – reținuți

15:50

La un an de la moartea fiului său, Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță, copilul de 14 ani ucis într-un accident rutier, a ieșit duminică în centrul satului Boldurești, cu fotografia băiatului strânsă la piept. A vrut ca oamenii care merg la vot să nu uite durerea care i-a marcat viața.În lacrimi, femeia a cerut dreptate și a acuzat că noul primar, Nicanor Ciochină — cel care este învinuit că i-a lovit mortal copilul cu mașina — ar fi câștigat alegerile prin corupere a alegătorilor.„Am venit cu poza băiatului în centru, ca lumea să-și amintească că au copii acasă. Noi suntem distruși de un an. Mă simt o străină în satul meu”, a declarat Raisa Ciurel pentru TVR Moldova.Ulterior, femeia a mers să voteze, dar a spus că nu mai are speranțe: „După cum au fost voturile plătite, așa și dreptatea o să fie plătită. Copilul meu putrezește, dar el jubilează.”Potrivit ZdG, Raisa Ciurel susține că apropiați ai lui Ciochină ar fi sunat alegători, oferindu-le bani pentru voturi. „Prietenul lui Ciochină a sunat multă lume. Pe nepoata soțului meu au sunat-o și au îndemnat-o să-l voteze”, a afirmat ea.Contactat de ZdG pentru un punct de vedere, Nicanor Ciochină a închis telefonul: „Nici într-un fel. La revedere.”Nicanor Ciochină a câștigat turul doi al alegerilor locale din 1 iunie, obținând 615 voturi, cu doar 13 mai multe decât contracandidatul său, Sergiu Bulicanu.Ciochină este acuzat că, în februarie 2023, ar fi lovit mortal cu mașina un copil de 14 ani și ar fi fugit de la locul accidentului. Ulterior, ar fi încercat să ascundă urmele, înscenând o altă coliziune și montând plăcuțele de înmatriculare pe o altă mașină cu ajutorul unui complice.În urma cazului, doi polițiști au fost demiși, iar alți trei au fost sancționați pentru intervenții defectuoase.Mandatul anterior al lui Ciochină a fost anulat în martie 2025, după ce acesta nu și-a putut exercita funcția timp de peste cinci luni. Deși este inculpat, el a putut candida din nou, neavând o sentință definitivă.Ciochină susține că este nevinovat și că dosarul are o motivație politică. În caz de condamnare, riscă până la 7 ani de închisoare.