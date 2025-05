„Instalatori pe front”. Rusia racolează soldați cu promisiuni false de muncă civilă

06:00

Vladimir Putin nu are nevoie de sprijinul lui Donald Trump pentru a câștiga războiul din Ucraina. Potrivit CNN, retragerea SUA dintr-un rol activ ar putea aduce avantaje strategice Kremlinului, fără ca acesta să facă vreo concesie. Președintele rus Vladimir Putin nu are nevoie de sprijinul sau aprobarea lui Donald Trump. În ciuda aparentelor semne de [...]