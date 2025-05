VIDEO Motocicliștii lui Putin sfidează logica militară

07:30

China are o responsabilitate faţă de pacea mondială, a subliniat luni Ministerul de Externe german, care menţionează în mod explicit războiul din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor Occidentului de a convinge Rusia să accepte o încetare a focului, relatează AFP, citată de Agerpres. „Războiul dus de Rusia în Ucraina atinge interesele fundamentale europene. China are [...] Articolul Ministerul german de Externe: China are o responsabilitate faţă de pacea mondială apare prima dată în DISINFO.MD.