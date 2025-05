Rețeta: Kebab Lula

10:15

Invitată într-un monolog sincer cu Dorin Galben, Sofia a vorbit deschis despre copilăria marcată de lipsuri, un tată alcoolic și o mamă nevoită să plece peste hotare ca să-și întrețină fiicele. „De mică visam să ajung departe” — așa își începe povestea Sofia Nistor, o tânără originară din Cahul care a reușit să transforme greutățile copilăriei într-o viață de succes. Astăzi are 28 de ani, locuiește la București și muncește ca stewardesă pe yachturi de lux, alături de unii dintre cei mai bogați oameni din lume. „Mama a plecat în Italia când eu aveam 15 ani, iar sora mea 16. A revenit acasă prima dată abia după doi ani. Noi, două surori, am rămas singure acasă. A fost greu, dar datorită mamei sunt ceea ce sunt astăzi.” Sofia a crescut într-o familie modestă și a învățat devreme ce înseamnă responsabilitatea. „Plasam reviste în cutiile poștale, vindeam cireșe în sat, iar banii îi aduceam mamei. De mică îmi doream independență financiară.” Chiar dacă învăța bine, lipsurile au făcut-o să abandoneze facultatea din Cahul în anul II și să plece în Belgia, unde a lucrat ca chelneriță într-un bar frecventat de persoane cu probleme de consum. „A fost o perioadă foarte grea. Munceam, iar apoi mergeam la cursuri să învăț limba. Acolo am cunoscut un moldovean care mi-a dăruit o carte, așa am început să învăț engleza.” De la chelneriță la stewardesă pe yachturi de lux Totul s-a schimbat în Italia, unde lucra într-un restaurant și a cunoscut câțiva clienți străini care i-au sugerat să încerce o carieră pe yachturi. După luni întregi de căutări și peste 200 de CV-uri trimise fără răspuns, Sofia a mers personal în Monaco pentru a-și căuta un loc de muncă. „Am fost angajată pentru o săptămână, înlocuind o altă fată. Peste câteva zile, am primit oferta pentru un job permanent. Așa a început totul.” Primii ani au fost epuizanți — zile de muncă de 20 de ore, fără pauză luni întregi, reguli stricte, și atenție obsesivă la detalii. „Orice obiect trebuia să arate perfect. Chiar și hârtia igienică trebuia împăturită în formă de origami.” Cu perseverență, a avansat rapid și astăzi coordonează personalul de pe yacht. „Acum sunt cea care dirijează echipa. Dar simt că e timpul să închei acest capitol. Vreau stabilitate, o familie, un copil.” Sofia a vorbit și despre prejudecățile cu care s-a confruntat din cauza aparențelor. „Postam poze din diferite colțuri ale lumii, dar niciodată nu în uniformă. Oamenii credeau că sunt escortă. Nimeni nu vedea munca grea din spate.” Astăzi, Sofia este un exemplu de curaj, perseverență și determinare. Povestea ei e o lecție pentru toți cei care cred că trecutul le definește viitorul. „Indiferent de unde pornești, dacă muncești și nu renunți, poți ajunge departe.”