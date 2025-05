ANP: Evadare din Penitenciarul nr. 8 - Bender: Un deținut încă este căutat de autorități

15:15

Facilitățile fiscale acordate sectorului IT din Moldova, deși au stimulat creșterea economică, pun în pericol echitatea socială și sustenabilitatea bugetului de asigurări sociale, avertizează Curtea de Conturi. Instituția atrage atenția că actualul regim preferențial, limitează drepturile sociale ale angajaților din acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește dreptul și mărimea pensiei. Pe de altă parte, Ministerul Muncii spune că ar fi dispus să promoveze un eventual proiect de modificare a Legii privind sistemul public de asigurări sociale, în avantajul acestor angajați, transmite IPN. Membrul Curții de Conturi, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul unei ședințe a instituției, că baza de calcul de 68% afectează capacitatea angajaților din sectorul IT de a beneficia, pe viitor, de prestații sociale, inclusiv pensii, echivalente cu cele ale salariaților care achită contribuțiile în condiții generale. Munteanu a adăugat că în 2024, rezidenții parcului IT au achitat contribuții de asigurări sociale în sumă de 685 de milioane de lei, în baza normei derogatorii orientate spere suportul și stimularea activității rezidenților IT, fapt ce influențează direct și veniturile BASS (bugetul asigurărilor sociale de stat). Olga Mihăieș, șefa politicii de asigurări sociale la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a explicat că introducerea normelor pentru rezidenții parcurilor IT a fost o decizie politică. Ea a precizat că legea privind parcurile IT, care susține și stimulează activitatea acestora, a fost promovată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, pentru a atrage specialiști în domeniul IT și a contribui la dezvoltarea economiei. Inițial, proiectul prevedea un regim fiscal favorabil pe o perioadă de 5 ani, apoi a fost prelungit pentru o perioadă similară. Reprezentantul de la MMPS afirmă că dacă MDED vine cu inițiativa modificării regimului fiscal, Ministerul Muncii și Protecției Sociale este dispus să examineze posibilitatea modificării tarifului contribuției pentru plătitorii de contribuții din TI, pentru a le garanta prestația corelativ contribuțiilor de asigurări sociale. Olga Mihăieș a confirmat că, în cazul acestor angajați, prestațiile pentru incapacitate temporară de muncă sau prestațiile adresate familiilor cu copii sunt calculate dintr-o bază de calcul mică și există nemulțumiri din partea beneficiarilor. La rândul său, Oxana Rusanovschi, șef-adjunct al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării la MDED, susține că legea cu privire la parcurile IT a fost elaborată cu scopul de a stimula activitatea sectorului IT, acesta fiind considerat ca unul strategic din punct de vedere macro-economic. Rezultatele planificate au fost de mult atinse și extinse, și chiar au fot depășiți indicatorii planificați inițial. Acum se atestă un număr crescut de 6 ori a rezidenților parcului IT. Totodată, a crescut suma taxelor și impozitelor achitate de rezidenții parcului IT, de la 372 mii de lei în 2018 la 1.3 milioane de lei în 2023. Reprezentanta MDED mai spune că instituția a venit în 2022 cu un proiect de modificare a venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcului pentru tehnologia informației din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune, care actualmente este de 68%, dar proiectul nu a fost susținut de alte autorități și a fost retras de pe ordinea de zi. Potrivit Oxanei Rusanovschi, conform legii, angajatorul este obligat să informeze rezidenții și angajații despre cele 68% pe care trebuie să le achite rezidenții parcului, iar dacă ei nu sunt de acord au dreptul să rezilieze contractul cu angajatorul. Totodată, poziția MDED este de a susține prevederile existente, iar dacă autoritățile de resort vor fi deschise pentru cooperare pentru a majora procentul, Ministerul va propune un proiect de modificare a proiectului de lege. Președinta Curții de Conturi, Tatiana Șevciuc, este de părere că măsurile de sprijin care contribuie la dinamizarea sectorului economic, aduc cu sine riscuri asupra echității sociale și sustenabilității bugetului de asigurări sociale. În opinia sa, menținerea atractivității sectorului TI din punct de vedere fiscal, nu trebuie să se facă în detrimentul drepturilor viitoare ale contribuabililor. În context, se impune identificarea unor soluții de echilibru între stimulente economice și protecția sociala justă. Potrivit președintei Curții de Conturi, este necesară o evaluare pe termen lung a impactului social și trebuie să fie o preocupare centrală a autorităților implicate, ca să asigure protecția tuturor categoriilor de beneficiari. În domeniul TI sunt peste 23 de mii de angajați, care primesc salarii medii lunare de peste 44 de mii de lei.