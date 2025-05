Un viitor construit acasă la Cahul: Târgul locurilor de muncă ediția 2025

Astăzi, 15 mai 2025, la Cahul, a avut loc Târgul locurilor de muncă, un eveniment dedicat conectării directe între angajatori, tineri absolvenți, instituții educaționale și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Organizat de Direcția Ocupării Forței de Muncă Cahul, evenimentul a reunit zeci de agenți economici din regiune, prestatori de servicii educaționale, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale și ai sistemului de învățământ. „Acest eveniment reprezintă o inițiativă importantă pe care Direcția ocupării forței de muncă Cahul o organizează anual, cu scopul de a crea o punte directă între cererea și oferta de pe piața muncii. Prin acest târg, ne propunem să aducem împreună agenții economici din raion, care dispun de locuri de muncă atractive și bine remunerate, și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă – fie că vorbim despre tineri absolvenți, elevi în proces de orientare profesională sau persoane adulte care doresc să se reintegreze pe piața muncii”, a declarat Evghenia Dinu, directoarea Direcției Ocupării Forței de Muncă Cahul Potrivit directoarei, evenimentul este și o ocazie de a consolida colaborarea cu instituțiile de învățământ și prestatorii de servicii educaționale din regiune, pentru a alinia mai bine calificările obținute prin sistemul educațional cu nevoile reale ale angajatorilor. „Pe durata pandemiei, am fost nevoiți să întrerupem organizarea acestui târg, însă acum, mai mult ca oricând, considerăm necesară reluarea lui, tocmai pentru a oferi sprijin concret în procesul de integrare profesională și orientare în carieră, atât elevilor, cât și altor categorii de public interesat”, a adăugat Evghenia Dinu. Tatiana Romaniuc, viceprimara municipiului Cahul, a accentuat importanța organizării unui astfel de târg pentru comunitate, considerându-l o reală oportunitate pentru toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. „Acest târg este, în opinia mea, o șansă concretă pentru cei care își doresc să muncească și să afle mai multe despre ofertele disponibile pe plan local. Este o ocazie excelentă de a interacționa direct cu angajatorii și de a descoperi oportunități potrivite pentru propriile aspirații și calificări.” Viceprimara a reiterat că autoritățile publice locale au un interes major în atragerea și păstrarea forței de muncă în Cahul, în special a tinerilor și specialiștilor calificați. „Ne dorim ca oamenii – indiferent de vârstă – care vor și pot să muncească, să rămână aici, acasă, la Cahul. Din partea administrației publice, depunem toate eforturile pentru a le crea condiții demne de trai și muncă. Investim în infrastructură, în drumuri, în instituțiile aflate în subordinea municipalității, inclusiv în grădinițe, pentru ca tinerele familii să își poată crește copiii în siguranță și cu încredere.” În încheiere, Tatiana Romaniuc a încurajat participanții să valorifice la maximum această ocazie, subliniind beneficiile muncii acasă, în propria localitate: „Să muncești cu dăruire și eficiență aduce beneficii nu doar personale, ci și pentru întreaga comunitate. Satisfacția profesională și cea financiară merg mână în mână cu sentimentul apartenenței și cu stabilitatea vieții de familie. Da, poate în străinătate salariile sunt mai mari, dar vin adesea cu un preț mult prea mare: distanța, despărțirea, dorul copiilor. De aceea, îndemn pe toată lumea să caute și să găsească acel loc de muncă aici, acasă – care să le ofere atât împlinire profesională, cât și echilibru personal.” Valeriu Baban, director adjunct al Direcției Generale de Învățământ Cahul, a subliniat buna colaborare dintre instituțiile educaționale și organizatorii târgului locurilor de muncă, menționând rolul important pe care școala îl are în ghidarea tinerilor spre un viitor profesional clar. „Direcția Generală de Învățământ a fost întotdeauna un partener fidel și implicat în susținerea unor astfel de inițiative, iar și astăzi suntem alături de colegii noștri de la Direcția ocupării forței de muncă. Aș dori să salut implicarea tuturor managerilor instituțiilor de învățământ, care au dat dovadă de receptivitate și au sprijinit participarea elevilor la acest eveniment.” Potrivit lui Valeriu Baban, târgul se încadrează într-un cadru mai larg de activități desfășurate la nivel național, care urmăresc orientarea profesională timpurie și informarea elevilor cu privire la oportunitățile educaționale și profesionale existente. „Sunt convins că elevii, alături de profesorii lor, vor avea ocazia să interacționeze direct cu reprezentanții instituțiilor prezente, să afle răspunsuri la întrebări și să plece acasă cu informații valoroase. Mai mult decât atât, sunt sigur că ceea ce vor afla aici va fi transmis și colegilor lor, multiplicând astfel impactul pozitiv al acestui eveniment.” Printre participanți s-au numărat elevi, studenți, dar și persoane care își caută un loc de muncă stabil în regiune. Andrei, student în anul III la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, spune că târgul l-a ajutat să-și clarifice opțiunile: „Am venit să văd ce oportunități de angajare există în domeniul meu. Am discutat cu câteva companii care mi-au oferit informații utile despre stagii și angajare după absolvire. E important că avem parte de astfel de inițiative chiar aici, în Cahul.” La târg a fost prezentă și Irina, elevă în clasa a XII-a, care se gândește deja la viitorul ei profesional: „Mi-a plăcut că pot vorbi direct cu reprezentanții universităților și angajatorilor. M-a ajutat să înțeleg ce opțiuni am după bacalaureat și ce așteptări au angajatorii de la tineri.” De cealaltă parte, Dumitru, un bărbat de 45 de ani, aflat în căutarea unui nou loc de muncă, spune că târgul i-a redat speranța: „Sunt șomer de câteva luni și nu e ușor să găsești ceva potrivit. Azi am reușit să las CV-ul la mai mulți angajatori și deja am fost invitat la un interviu. Mă bucur că se organizează astfel de evenimente – chiar contează pentru noi.” Târgul locurilor de muncă organizat la Cahul nu doar că a facilitat întâlnirea directă dintre angajatori și potențiali angajați, dar a și creat un spațiu de informare, orientare și dialog între toate categoriile de public interesate de piața muncii locale. Implicarea activă a autorităților, a instituțiilor de învățământ și a mediului de afaceri demonstrează că, prin colaborare, pot fi create oportunități reale pentru tineri, profesioniști și persoane aflate în căutarea unui nou început. Pentru mulți participanți, evenimentul a însemnat nu doar un pas spre un loc de muncă, ci și o reconfirmare că își pot construi un viitor acasă, în Cahul.

