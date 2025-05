Prezidențialele din România și cauza unionistă în Republica Moldova. Op-Ed de Anatol Țăranu

18:00

Peste 18 milioane de lei s-au achitat nejustificat în 2024, sub formă de ajutoare și compensații din bugetul de stat, în creștere cu peste 40% față de anul precedent. Doar… The post Indemnizații ilegale și date despre deces întârziate până la 9 ani, raport de audit appeared first on ipn.md.