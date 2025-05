Bărbat din Vulcănești, răpit. Trei suspecți reținuți

11:30

Permisele de conducere eliberate în Moldova și în Letonia vor fi recunoscute reciproc. Executivul a aprobat semnarea Acordului cu Guvernul Letoniei privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere, transmite IPN.… The post Permisele eliberate în Moldova și Letonia vor fi recunoscute reciproc appeared first on ipn.md.