Aleșii locali pot apropia Europa de cetățeni, – vicepremierul pentru integrare europeană

13:00

Uniunea Europeană pregătește să anuleze, în următoarele săptămâni, scutirile de taxe vamale pentru importurile de bunuri din Ucraina, potrivit unor oficiali europeni citați de The Financial Times. Potrivit sursei, UE… The post UE va ridica taxele vamale pentru mărfurile ucrainene după sfârșitul războiului appeared first on ipn.md.