Volodimir Zelenski descrie drept „decorativă” delegația Rusiei la negocierile de pace de la Istanbul

10:10

Negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă, programate să aibă loc astăzi la Istanbul, au început sub semnul incertitudinii, după ce președintele rus Vladimir Putin a refuzat invitația președintelui ucrainean Vladimir Zelenski de a participa la discuții directe. Potrivit publicației The Wall Street Journal (WSJ), liderul de la Kremlin a ignorat apelul omologului său ucrainean și […] Articolul WSJ: Perspectivele unui acord concret privind încetarea războiului din Ucraina, sub semnul întrebării apare prima dată în SafeNews.