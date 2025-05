Elon Musk a avut contacte cu Vladimir Putin după ce a fost luat în vizor de spionii ruși, afirmă un fost agent FBI

14:50

11 medici și asistenta șefă au primit amenzi în scandalul infecțiilor nosocomiale de la Maternitatea spitalului din Târgu Jiu, România. Aceștia aveau microbi sub unghiile lungi, verighetele și inelele purtate în timp ce îngrijeau pacienții, transmite Digi24.ro. De exemplu, sub inele, verighete au găsit un portaj de germeni cu o durată de 4-6 luni. Au fost […]