Olesea Stamate propune o alternativă la postul public „Moldova 3”: Studiou regional în Găgăuzia pentru emisie în limba rusă

10:40

Primul efect politic major al alegerilor prezidențiale din 2025 s-a produs la vârful Uniunii Salvați România. Elena Lasconi și-a anunțat luni demisia din funcția de președintă a USR, la doar o zi după ce a obținut doar 2,68% în primul tur al scrutinului prezidențial. „A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a declarat Lasconi într-un mesaj public adresat colegilor și susținătorilor. Fosta lideră a USR a reiterat angajamentul său față de valorile fondatoare ale partidului și a pledat pentru un parcurs proeuropean și o continuare a luptei împotriva corupției. „Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință. Am speranța că, împreună, am reușit să creăm fisuri în acest sistem care ne ține captivi de 35 de ani”, a transmis Lasconi. Surse din interiorul partidului au precizat că liderii USR îi solicitaseră deja Elenei Lasconi să se retragă, în urma scorului slab obținut în alegeri. Tot luni, la ora 17:00, Comitetul Politic al USR urmează să se reunească pentru a analiza rezultatul primului tur și a stabili strategia pentru turul al doilea. Biroul Național al partidului a convocat deja un congres pentru alegerea unui nou președinte, programat pentru data de 21 iunie. Favorit pentru a prelua conducerea formațiunii este Dominic Fritz, actualul primar al Timișoarei. Demisia Elenei Lasconi vine într-un moment delicat pentru USR, după un an tensionat marcat de conflicte interne și controverse publice. Recent, fosta lideră a partidului a publicat imagini sugestive cu Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul adjunct al SRI Florian Coldea, alimentând speculații privind o întâlnire între aceștia. Gestul a stârnit nemulțumiri în partid și a contribuit la izolarea Elenei Lasconi în rândul liderilor USR.