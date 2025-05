(DOC) Ordinul privind vizionarea filmului „Siberia din oase”, contestat în instanță de un părinte. Caraman: „Directorii nu au dreptul să difuzeze filmul”

12:40

Zona de retail a aeroportului din Chișinău a ajuns să semene cu un magazin provincial, cu prețuri mari și publicitate stridentă. Despre asta scrie bloggerul Eugen Luchianiuc, care face, într-un articol publicat pe canalul său de telegram, o retrospectivă a ultimelor schimbări de la aeroport, după ce administrarea zonelor comerciale au fost preluate de reprezentanții aerogării din Chișinău, scrie PulsMedia.md. „#duetCojuhariSpoială trebuiește înaintat, pe final de an, la premiul celor de la Vip Magazin cu titlul ”Distrugătorii Anului”. Asta pentru că ei au arătat cum poți să distrugi fața unui aeroport în 3 zile. Cum? Simplu: dai aeroportului pe mâinile unor incompetenți care pot face doar promisiuni deșarte. Ok, am înțeles că proprietarii și adminii anteriori ai aeroportului au fost răi. Asta înseamnă cumva că tu ești mai bun și faci totul să fie ca la carte, nu? Mai ales că ministrul care tot se vede prim-ministru, #боляБля, tot promite Vremuri Bune pentru aerogară”, scrie bloggerul.Luchianiuc mai scrie că aerogara a ajuns să fie împânzită de publicitate pentru „șube” și clinici stomatologice, iar zona de retail a ajuns să arate ca o Linella de la Stuchițeii de Mijloc.„Despre prețuri tac, le voi compara când am mai mult timp. Testere ceva pentru cei ce așteaptă ambarcare? O… #боляБля. Cumperi parfumul ca o ruletă rusească – te nimerește… ok, nu… asta e ). Pachete pentru transportarea lichidelor care sunt obligatorii conform normelor internaționale aeroportuare? O… #боляБляAi cumpărat ceva frumos? Felicitări – cum ai ajuns în alt aeroport, îl arunci la gunoi. Și da, pasagerii trebuie să cunoască despre imposibilitatea de tranzit. Cine va restitui banii pasagerului daca în aeroportul de tranzit din motive de securitate (lipsa pachetelor speciale) va fi obligat sa arunce lichidele cumparate de la Chișinău. #duetCojuhariSpoială cumva?Și acum cireșica de pe tort sau spuma de pe spumant… În loc să răspundă de pasageri, aeronavă și infrastructură, cei din securitatea aeroportuară acum păzesc parfumurile și băuturile. Asta au înțeles #duetCojuhariSpoială despre modernizarea aeroportului. Și mai e ceva de adăugat. Produsele moldovenești aveau niște standuri foarte simpatice pe final de duty free. Chiar am cumpărat acolo bomboane pentru fete ultima dată. Acum e totul pe dos. Nu i-a dus capul măcar partea de prezentare a produselor autohtone să o facă normal. Iată chiar interesant ar fi să se facă un sondaj și să întrebe pasagerii dacă le place situația de acum de la aerogară și dacă sunt ok cu schimbările făcute de #duetCojuhariSpoială sub oblăduirea lui #боляБля”, a mai scris Eugen Luchianiuc.Amintim că, din 1 mai, Aeroportul Internațional Chișinău a preluat gestionarea directă a spațiilor comerciale destinate segmentului Travel & Retail, „ca parte a unei etape importante în procesul de modernizare a infrastructurii aeroportuare”, potrivit unui comunicat de presă al aeroportului din Chișinău.„Suntem conștienți că această perioadă de tranziție poate genera anumite incomodități temporare și vă asigurăm că echipa aeroportului depune eforturile necesare pentru ca această tranziție să decurgă fluent și eficient. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin. Vom continua să vă informăm pe măsura evoluției proceselor”, se conține în comunicatul autorităților.