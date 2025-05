Moldovenii au investit peste 74,1 milioane de lei în valori mobiliare de stat doar în luna aprilie

10:40

Consilierul municipal PAS, Ion Melnic, nu și-a cerut scuze pentru video în care vorbește într-un limbaj necenzurat, ci a acuzat persoana care l-a publicat, precizând că e vechi. Alesul local spune că are tot dreptul să vorbească astfel, atunci când vrea să-și exprime opinia. ”Eu nici un an n-am de când sunt consilier municipal. Am […]