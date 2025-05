Accident tragic la Măgdăceşti: Un tânăr de 18 ani, spulberat pe trecere de pietoni

09:40

Ion Ceban, primarul capitalei, a avut o întâlnire la Bucureşti cu Donald Trump Jr. “La București, în cadrul unui eveniment, am făcut cunoștință cu Donald Trump Jr. Am discutat mai multe subiecte, printre care relațiile dintre Republica Moldova și SUA. Am convenit să continuăm dialogul. Make Moldova Great Again” , a relatat Ceban.