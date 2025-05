Procedurile de achiziții publice: agenții economici care depun contestații vor trebui să plătească o taxă de stat

22:20

Fosta vilă de vacanță a lui Hermann Göring, adjunctul lui Hitler, de pe insula germană Sylt, este scoasă la vânzare pentru aproximativ 18 milioane de euro. Proprietatea, cunoscută sub numele de Min Lütten, are 200 de metri pătrați, trei dormitoare și trei băi și a fost recent renovată complet. Terenul pe care a fost construită vila […] The post Vila adjunctului lui Hitler, scoasă la vânzare pentru €18 mln appeared first on NewsMaker.