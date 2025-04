O pană masivă de curent a afectat câteva state europene – Restabilirea energiei electrice ar putea dura câteva zile

22:00

Guvernul italian a declarat 5 zile de doliu național după moartea papei Francisc, conform unui anunț făcut marți de ministrul pentru protecție civilă Nello Musumeci, transmite ANSA. Perioada de doliu se va încheia sâmbătă, în ziua funeraliilor suveranului pontif ce se vor desfășura în Piața Sfântul Petru. Ministrul Nello Musumeci a precizat și că ceremoniile ... Italia declară 5 zile de doliu național, după moartea lui Papa Francisc – Maia Sandu va participa la funeraliile suveranului pontif