Sancțiunile UE împotriva unor persoane care subminează R. Moldova au fost prelungite până în aprilie 2026

10:40

În perioada 22 – 28 aprilie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 669.5 milioane de lei. În aceeași ordine [...]The post Serviciul Vamal raportează încasări de 669.5 mln MDL în perioada 22 – 28 aprilie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.