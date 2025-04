Casa de Cultură din Alexeevca renovată prin Programul „Satul european Expres”

15:10

Circa 1400 de tineri vor fi încorporați în serviciul militar în termen în Armata Națională în perioada aprilie-iunie curent. Alți 10 vor executa serviciul militar cu termen redus. Potrivit proiectului hotărârii „Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul [...]