MAE, după ce Rusia a emis alertă de călătorie pentru Republica Moldova: „Autoritățile ruse aleg, din nou, să tensioneze relațiile”

12:50

La scurt timp după ce Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea programului „Ajutorul de Paște pentru familii”, destinat sprijinirii familiilor cu copii mici, familiilor vulnerabile din țară și diaspora, Partidul Social Democrat European (PSDE) a venit cu o reacție critică, acuzând guvernarea de folosirea fondurilor publice și europene în scopuri electorale. Potrivit unui comunicat emis de PSDE, deși formațiunea susține orice măsură socială menită să sprijine păturile defavorizate, astfel de acțiuni trebuie să fie „sincere și constante” și să nu fie transformate în instrumente de promovare politică. „În al patrulea an de guvernare, PAS se laudă că a decis, în premieră, să ofere ajutoare de Paște familiilor cu copii mici și persoanelor cu dizabilități. Coincidență sau nu, această premieră are loc cu cinci luni înainte de alegeri, ceea ce seamănă leit cu o acțiune eminamente electorală”, se menționează în comunicat. PSDE reamintește că în primul an de mandat, guvernarea PAS a anulat ajutorul de Paște acordat anual pensionarilor, în valoare de 700 de lei, sub pretextul că nu practică „pomenile”. Acum, în apropierea scrutinului parlamentar din toamnă, aceeași guvernare revine la astfel de practici, dar sub o nouă etichetă, critică social-democrații. Un alt aspect denunțat de PSDE este utilizarea banilor europeni pentru finanțarea programului. „Asistența financiară din partea UE ar trebui utilizată pentru proiecte de dezvoltare și investiții strategice, menite să consolideze instituțiile și economia, nu pentru PR politic, așa cum face PAS”, atrag atenția reprezentanții partidului. În acest context, PSDE solicită guvernării să înceteze utilizarea banilor publici și a instituțiilor de stat în scopuri electorale și avertizează că astfel de practici riscă să compromită integritatea procesului electoral. „Avem tot temeiul să considerăm că procesul electoral este viciat din start, ceea ce pune la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare din toamnă”, se mai arată în comunicat. Programul „Ajutorul de Paște pentru familii” urmează să intre în vigoare începând cu 2 mai și este promovat de Guvern ca o măsură de sprijin pentru familiile aflate în dificultate, inclusiv din diaspora.