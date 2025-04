Maia Sandu, mesaj de Paște: „Să ne ascultăm, să ne iertăm și să mergem împreună pe calea binelui” VIDEO

21:00

Proiectul de lege privind crearea unui post public național de televiziune în limba rusă a primit aviz negativ din partea Consiliului Audiovizualului (CA). În cadrul ședinței din 16 aprilie, reprezentanții CA au stabilit lipsa de claritate juridică a inițiativei și riscurile pe care le implică lansarea postului Moldova 3 „sub pretextul combaterii dezinformării și promovării […]